Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Как сообщил Кремль, звонок состоялся по инициативе армянской стороны. ArmenPress отмечает, что лидеры договорились при ближайшей удобной возможности продолжить обсуждение в формате встречи.

Никол Пашинян и Владимир Путин встречались в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге. Армянский премьер тогда, в частности, поблагодарил российского коллегу за содействие мирному процессу с Азербайджаном.

Лусине Баласян