В файлах Эпштейна обнаружили победительницу конкурса «Мисс Тольятти»

В файлах, которые касаются расследования ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружена информация о супермодели, победительнице регионального конкурса красоты «Мисс Тольятти» Анастасии Б. Документ опубликован на сайте Минюста США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В материалах говорится, что в 2007 году Анастасия Б. участвовала в российском телешоу «Ты — супермодель-4». После победы на конкурсе «Мисс Тольятти» на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» она завоевала титул «Мисс зрительских симпатий».

В 2009 — 2011 году Анастасия Б. обеспечивала сопровождение договорных отношений с банковскими агентами: проверяла и формировала до 500 документов в месяц для последующего направления на финансирование.

С марта по июль 2013 года она была совладелицей и преподавателем самарской школы моделей, где обучала около 30 детей и подростков (девочек) дефиле, актерскому мастерству и работе перед камерой. Также Анастасия Б. управляла офисом компании в Самаре.

Кроме того, в документах американского Минюста говорится, что с сентября 2013 года до настоящего времени она работает в Нью-Йорке в модельном агентстве и участвует в показах и съемках для ведущих мировых брендов.

С 2008 по 2013 годы Анастасия Б. училась в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) и получила диплом бакалавра экономики и финансов (специализация «Экономика, финансы и банковское дело», средний балл: 4,9/5). Тема ее дипломной работы: «Перспективы развития потребительского кредитования в России».

Кроме Самары и Тольятти в файлах Эпштейна упоминается Ульяновск.

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних, был арестован в 2019 году и найден мертвым в тюремной камере. В декабре 2025 года Минюст США начал публикацию миллионов страниц документов по его делу, где фигурируют многие известные политики и бизнесмены, а также президент США Дональд Трамп. Это произошло после того, как Конгресс проголосовал за обнародование этих файлов. Однако часть файлов остается полностью засекреченной.

Георгий Портнов