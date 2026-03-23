Лихачев назвал ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране сложной, но управляемой

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Во время беседы господин Лихачев рассказал об обстановке на АЭС «Бушер» в Иране, где работают сотрудники «Росатома».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Доложили ему (Гросси.—"Ъ") о сложной, но управляемой ситуации на "Бушере"»,— уточнил Алексей Лихачев в комментарии информационной службе «Вести».

По данным МАГАТЭ, во время разговора с главой «Росатома» Рафаэль Гросси заявил, что военные действия не должны подвергать опасности станцию и ее персонал.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана «Росатом» начал эвакуацию сотрудников с АЭС «Бушер». 17 марта в республике сообщили об ударе по территории станции, израильская сторона свою причастность к атаке отрицает. При ЧП обошлось без пострадавших, радиационный фон в районе «Бушера» также не нарушен.