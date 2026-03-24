Пермский разработчик компьютерной игры увеличил прибыль

Пермское ООО «Альтернатива Гейм» поделилось финансовыми результатами за прошлый год. Как указано в Rusprofile, выручка общества выросла на 28%: со 188,7 млн до 241,1 млн руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 113,8 млн руб., что выше показателя прошлого года на 48% (в 2024-м — 76,9 млн руб.). При этом себестоимость продаж снизилась с 88,4 млн до 85,5 млн руб.

Компания Alternativa Games была создана в 2006 году пермскими программистами Иваном Зыковым, Антоном Волковым и Александром Карповичем. Самый известный проект компании — многопользовательская браузерная онлайн-игра «Танки Онлайн», выпущенная в 2009 году. На сегодняшний день она собирает 2 млн пользователей ежемесячно. Позже компания выпустила еще две игры — Tanki X и King Hardcore.