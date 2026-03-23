В феврале 2026 года водка оказалась самым подорожавшим видом алкоголя в России. За год ее цена выросла на 16,08% и достигла 948,48 руб. за литр. Причинами называют повышение акцизов, удорожание сырья и упаковки. Эксперты ожидают, что рост цен продолжится до конца года. По их оценкам, потребители, вероятнее всего, отреагируют снижением спроса, однако в первую очередь это затронет бюджетные марки. О том, как в СКФО может измениться спрос на водку на фоне подорожания и станут ли покупатели переходить на другие виды алкоголя, рассказал доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Рост стоимости алкогольной продукции — это вполне ожидаемый результат политики повышения акцизов (более чем на 11% в 2026 году), а также общих изменений в экономике, связанных с повышением НДС. При этом каждый год пересматриваются в сторону увеличения минимальные розничные цены на алкогольную продукцию — так минимальная цена водки уже перешагнула за показатель в 400 руб. за бутылку 0,5 л.

Исходя из этих факторов, можно ожидать, что потенциал роста стоимости еще не исчерпан, так как с постепенным исчерпанием складских запасов, закупленных еще в прошлом году, будет и постепенно повышаться цена на продукцию с новым акцизом. Не стоит забывать и в целом о росте издержек, в первую очередь, логистических, производственных и юридических, которые прибавляют около 7-10% к себестоимости готовой продукции, что также закладывается и в розничные цены.

Дальнейшее подорожание в этом году можно оценить в размере около 10%, а сама структура рынка уже демонстрирует признаки трансформации. Из-за выравнивания цен можно наблюдать переток спроса в сторону более дорогостоящей и качественной продукции. Растет доля премиальной водки, в то время как доля эконом-сегмента сокращается — чуть более трети от всех продаж.

Однако значительный рост цен может привести к пересмотру этой тенденции последних лет и перетоку спроса в средний и бюджетный сегмент. Также растет популярность альтернативных, менее зарегулированных напитков из ликеро-водочного сегмента, которые продемонстрировали рост в 2025 году вопреки общим тенденциям рынка.

Безусловно, для СКФО традиционно характерно потребление меньшего объема крепкого алкоголя по сравнению с другими округами. Также здесь большая доля сельского населения, которое традиционно предпочитает напитки домашнего производства.

Во многих регионах Кавказа — глубокие исторические традиции виноделия и изготовления коньяка. Но рост стоимости в этих сегментах также значителен, что отпугнет потенциального клиента.

Все это приводит к популяризации продаж суррогатного и подпольного алкоголя, доля которого традиционно велика в СКФО — так недавно в Кабардино-Балкарии был ликвидирован крупный подпольный цех, где изъято 3 тыс. бутылок контрафактной водки и 2,2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Если общее сокращение рынка крепкого алкоголя по России может составить около 7-10%, то в регионах с высокой долей контрафактного алкоголя может приблизиться к 10-15%».