Фестиваль «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге примет более 700 участников

В Екатеринбурге в восьмой раз стартовал международный фестиваль-конкурс детского балета «Щелкунчик приглашает». Он пройдет с 23 по 30 марта и примет более 700 участников из 33 городов России, а также Казахстана, Китая и Японии.

С 23 по 25 марта зрители увидят девять постановок детских и юношеских коллективов, с 26 по 28 марта состоится конкурс классического танца. Как рассказала на пресс-конференции директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, у фестиваля появилось новое направление — «Лаборатория детского балета», где молодые хореографы и драматурги под руководством мэтров музыкального театра объединились в 10 творческих команд и создали эскизы спектаклей, четыре из которых будут представлены 30 марта.

Завершится программа фестиваля гала-концертом с участием юных артистов и звезд российского балета. Главными участниками программы станут дети-победители, а также коллективы, показавшие самые интересные номера. Специальные гости вечера артисты Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Камила Исмагилова и Субедей Дангыт. Они станцуют два полнометражных номера, а ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев представит свои работы «Лень» и «Метель».

«Это такая важная задача — когда талантливые исполнители, артисты, которые уже имеют большой сценический опыт и признание зрителя, оказываются на одной сцене с юными исполнителями, которые даже и поверить себе не могли, что рядом с ними могли оказаться такие звезды. Это важное необходимое общение, обмен творческим талантом»,— рассказал председатель жюри конкурса «Щелкунчик приглашает», народный артист России Сергей Филин.

Фестиваль-конкурс проводится в Свердловской области с 2012 года и за это время стал одним из ключевых событий детского хореографического искусства в России. Проект реализован с помощью Президентского фонда культурных инициатив.

«Наш фестиваль можно смело назвать экосистемой детского балета. В нем есть все составляющие: образовательная часть, в рамках которой мы проводим и мастер-классы, и курсы повышения квалификации, и состязательная часть»,— отметила Елена Давыдова.

Дарья Сайнутдинова