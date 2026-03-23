Автоматическую отправку заявлений в первый класс ввели в Нижегородской области

Нижегородская область стала одним из 16 пилотных регионов по автоматической отправке заявлений в первый класс. Черновики заявлений родители могут оформить на портале госуслуг уже сейчас, сообщили в региональном правительстве.

Оформляя черновик, можно проставить специальную галочку, и в момент старта кампании заявление отправится автоматически, пояснил заместитель губернатора Егор Поляков.

Каждая школа устанавливает свое время начала приема документов, но не позднее 1 апреля. До 30 июня идет зачисление детей с прикрепленных территорий, с 6 июля по 5 сентября — от остальных, если остались свободные места.

Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что процедура подачи заявления была довольно напряженной: приходилось ждать старта кампании, который обычно начинается в полночь, чтобы успеть отправить заявку. Теперь система 1 апреля автоматически отправит заявку в первый класс той школы, к которой прикреплен дом по территориальному принципу. При выборе школы не по прописке процедура осталась без изменений.

Ажиотаж с подачей заявлений в школы даже по прописке связан с тем, что не во всех школах хватает мест для приписанных к ней первоклассников. И время подачи заявления учитывалось при наборе будущих учеников. Тех, кому не хватило места, распределяют в соседние школы.

Ожидается, что в 2026/27 учебном году в школы Нижегородской области пойдут около 35 тыс. первоклассников.

Галина Шамберина