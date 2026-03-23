Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Налоговая задолженность татарстанцев выросла до 12,9 млрд рублей

На 1 марта задолженность по налогам в Татарстане достигла 12,9 млрд руб., увеличившись за год на 1,19 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной рост пришелся на налог на прибыль (504,5 млн руб.), НДФЛ (324,9 млн руб.), упрощенную систему налогообложения (206,3 млн руб.) и акцизы (250,5 млн руб.).

По словам заместителя министра финансов Татарстана Аллы Анфимовой, увеличение задолженности зафиксировано в 15 районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

Анна Кайдалова