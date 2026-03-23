В Екатеринбурге перевозчиков оштрафовали за срыв движения автобусов в Ураза-байрам

В Екатеринбурге руководителей частных транспортных предприятий оштрафовали на 700 тысяч руб. за срыв движения автобусов в пятницу, 20 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии.

По данным канала, в указанный день несколько автобусов не вышли на линию 82-го маршрута. Предположительно, причиной стало отсутствие водителей в связи с празднованием Ураза-байрама.

В результате срыва расписания движения владельцы автотранспортных предприятий понесли наказание как стороны брутто-контрактов.

Полина Бабинцева