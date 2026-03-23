Прокуратура требует прекратить полномочия главы сельсовета Оренбуржья из-за утраты доверия

Прокуратура Оренбургского района направила в суд исковое заявление с требованием досрочно прекратить полномочия главы Нежинского сельсовета «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, а также неисполнением обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, глава сельсовета не принял меры для урегулирования конфликта интересов при заключении муниципального контракта и выдаче разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости. Недвижимость принадлежит главе сельсовета и его близким родственникам. Меры не принимались и для организации муниципального контроля.

Чиновник не подал уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Он подписал контракт об аренде администрацией сельсовета нежилого здания у лица, с которым он связан имущественными и иными близкими отношениями. Право собственности на здание и долю в праве на земельный участок под ним приобретено арендодателем за несколько дней до проведения процедуры торгов у жены главы, которая являлась собственником объектов недвижимости с 2007 года.

Иск находится на рассмотрении.

