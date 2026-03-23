В Башкирии мать обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей

Мировой судья Ермекеевского района рассмотрит уголовное дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, с июня по декабрь 2025 года фигурантка уголовного дела, мать пятилетнего сына и двухлетней дочери, не ухаживала за ними должным образом, выпивала, создала антисанитарные условия проживания, не лечила мальчика.

В декабре прошлого года она уснула, а дети ушли гулять без присмотра в одежде не по сезону, сообщили в прокуратуре.

Сейчас дети находятся в социальном центре.

Обвиняемая признала вину.

