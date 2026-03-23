В Башкирии директор фирмы обвиняется в задержке зарплаты работникам

Мировой судья по Иглинскому району рассмотрит уголовное дело руководителя компании, который обвиняется в невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в размере около 4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о гендиректоре ООО «Алид Инжиниринг» Артеме Лосянском.

По версии следствия, с октября 2024 года по июнь 2025 года обвиняемый не выплачивал зарплату 15 работникам компании. Поступавшие за этот период на счета компании более 162 млн руб. он направил на предоставление займа, расчеты с контрагентами и другие цели, отметили в прокуратуре.

ООО «Алид Инжиниринг» зарегистрировано в селе Акбердино Иглинского района в сентябре 2019 года. Выручка в 2023 году составила 29,4 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Майя Иванова