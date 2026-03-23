Россиянку обнаружили мертвой в одной из гостиниц Тбилиси

В одной из гостиниц Тбилиси нашел тело гражданки России 2003 года рождения, прибывшей в Грузию 16 марта. Об этом сообщили в МВД республики, передает ТАСС.

По факту обнаружения тела начато расследование по ст. 115 УК Грузии (доведение до самоубийства), уточнили в ведомстве. По словам мужчины, который приехал вместе с девушкой в страну, она и еще одна молодая женщина употребляли марихуану в номере гостиницы. Утром мужчина обнаружил знакомую мертвой.

Как добавили в МВД, следов насилия на теле девушки нет. Для установления точной причины гибели россиянки назначена экспертиза.