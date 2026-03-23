В Чебоксарах выставили на продажу причал за 520 млн рублей

В Чебоксарах выставили на аукцион набережную пассажирских причалов протяженностью 520 м на берегу реки Волги. Начальная цена составляет 520,3 млн руб., следует из информации, опубликованной на сайте торговой платформы «Сбербанк-АСТ».

Объект федерального имущества расположен в районе площади Речников на Восточном косогоре Чебоксарского залива.

Отмечается, что новый владелец обязан использовать ее для обслуживания пассажиров и судов, а также для погрузки, хранения и выдачи грузов.

Организатором торгов выступает межрегиональное территориальное управление Росимущества.

