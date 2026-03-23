Зампредседателя Челябинской городской думы покидает пост

Заместитель председателя Челябинской городской думы Кирилл Матвеев решил сложить депутатские полномочия. Об этом „Ъ-Южный Урал“ рассказал сам господин Матвеев.

Подробных комментариев зампредседателя гордумы не дал. Депутаты рассмотрят заявление господина Матвеева на завтрашнем заседании думы.

Кириллу Матвееву 44 года. Был директором УК «Молния-Инвест». Работал депутатом двух созывов. В 2019-2024 годах был избран депутатом от Центрального района Челябинска, в этом созыве — от округа №25. Стал заместителем председателя думы в сентябре 2024 года.

Виталина Ярховска