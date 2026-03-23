Кондитеру Дюрану назначили девять лет колонии за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве владельца международной кондитерской фирмы Family Dessert Дмитрия Дюрана. По совокупности приговоров ему назначили девять лет колонии общего режима, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Как установило следствие, в 2022-2023 годах предприниматель заключал договоры об инвестициях в свой кондитерский бизнес. Вкладчикам он обещал прибыль до 180% годовых. Также для привлечения инвесторов господин Дюран арендовал офис, где готовили рекламные образцы десертов.

С потерпевшими кондитер заключал договоры от лица ООО «Фэмили Десерт», либо ИП Дюран Д.В. Деньги инвесторов переводили на счета компаний, а также на личные счета бизнесмена. Полученные средства, по версии следствия, похищал. Всего пострадавшими по делу признали 56 человек, ущерб превысил 40 млн руб.

Дмитрия Дюрана задержали в сентябре 2023 года по подозрению в хищении около 100 млн руб. В январе 2025 года Дзержинский горсуд Нижегородской области приговорил его по первому делу о мошенничестве. Тогда инстанция назначила подсудимому семь лет общего режима.

Никита Черненко