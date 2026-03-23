В Самаре умерла солистка балета, более 20 лет выступавшая на сцене

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Елена Брижинская, которая более 20 лет была солисткой балетной труппы Куйбышевского (Самарского) академического театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра.

После окончания Новосибирского хореографического училища в 1969 году Елена Брижинская работала в Новосибирском театре оперы и балета. Она выступала на куйбышевской (самарской) сцене с 1970 года.

Елена Брижинская исполнила ведущие партии во многих балетах, среди них — «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Кармен-сюита», «Алые паруса», «Читра», «Семь красавиц» и «Антоний и Клеопатра». Кроме того, она исполнила партии в спектаклях «Поэма двух сердец», «Ромео и Юлия», «Маленький принц» в хореографии Игоря Чернышева. Также Елена Брижинская известна как первая исполнительница главной женской партии в балете Андрея Эшпая «Помните!».

Коллектив самарского театра оперы и балета выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки. Прощание с Еленой Брижинской состоится в Самарской областной клинической больнице имени Середавина 24 марта в 14:00 на ул. Ташкентской, 159, корпус 4.

