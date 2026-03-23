Защита экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева будет обжаловать приговор

Защита бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, приговоренного к пяти годам лишения свободы по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), намерена подать апелляцию на решение Нефтекамского горсуда Башкирии. Об этом корреспонденту «Ъ-Удмуртия» рассказал адвокат экс-мэра Павел Биянов.

«Следующий этап защиты будет строиться на доводах о том, что приговор суда <...> существенно нарушает уголовно-процессуальный закон. Эти доводы будут указаны в апелляционной жалобе, которая будет подана после получения копии приговора всеми сторонами»,— сказал господин Биянов.

Оценивая приговор, Павел Биянов назвал решение суда «похоронами российского правосудия, когда людей приговаривают к реальному лишению свободы при отсутствии состава преступления».

Сегодня Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м ижевскому застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов, а также в незаконном изменении вида разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди».

Бывшему градоначальнику назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин, обвиняемые в пособничестве и подстрекательстве (ст. 285 УК), получили по два года лишения свободы.

Напомним, Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Господин Бекмеметьев являлся мэром с октября 2018 года.

В СИЗО Олег Бекмеметьев находился с сентябре 2023 года. Расследование уголовного дела было завершено в июне 2024 года. В ноябре того же года дело было передано в Нефтекамский горсуд Башкирии. Прокурор заявил ходатайство о переносе дела в другой регион, обосновав это тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры и могут оказать давление на суд. Первые заседания начались в декабре 2024 года. Прения по делу завершились в феврале 2026 года.