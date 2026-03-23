Экспорт челябинских круп в страны Азии расширят с помощью контейнерных поездов

Компания «Ресурс» и транспортная группа FESCO подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместное развитие экспортных перевозок круп, которые производит челябинская компания, в страны Азии. Документ был подписан в рамках международной выставки «ТрансРоссия».

FESCO (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») и «Ресурс», производящий различные крупы под торговой маркой «Увелка», нацелены выстроить долгосрочное взаимодействие и задействовать логистическую инфраструктуру FESCO для поставок продукции из Челябинской области на внешние рынки.

Соглашение подписали коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и директор по логистике ООО «Ресурс» Денис Охтеменко.

В рамках соглашения идет речь об использовании о регулярных контейнерных поездов FESCO Chelyabinsk Shuttle East. Грузы «Ресурса» будут отправляться со станции Формачево (Увельский район, Челябинская область) во Владивосток, а затем — морскими линиями группы в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, компании рассматривают вариант перевозок через сухопутные погранпереходы. Сотрудничество позволит вывести поставки уральских круп на азиатские рынки на новый уровень.

«Агропромышленный сектор активно наращивает экспорт в страны Азии все последние годы. Для производителей ключевую роль в экспортных поставках играет надежная логистика, обеспечивающая доставку продукции точно в срок. Используя собственные морские, железнодорожные и интермодальные сервисы, FESCO готова предложить компании „Ресурс“ наиболее эффективные транспортные решения для доставки ее продукции на азиатские рынки», — прокомментировал на церемонии подписания Алексей Кравченко.