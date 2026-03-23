Мосгорсуд приговорил криминального авторитета к девяти годам колонии

Мосгорсуд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии жителя Москвы Рыскелди Абдыгапарова. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году Абдыгапаров получил статус «положенца» от «вора в законе». После этого он стал следить за работой преступных групп в Москве и Подмосковье. Также фигурант разрешал споры между преступниками и назначал «смотрящих».

Помимо этого, криминальный авторитет в 2021-2024 годах получал деньги от предпринимателей, собирал и распределял другие преступные доходы. Часть средств он направлял на поддержку осужденных.

