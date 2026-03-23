Погодно-чрезвычайное положение

Всемирная метеорологическая организация ООН выпустила доклад о текущем состоянии глобального климата. В нем говорится, что «климат стремительно выходит из равновесия». Период с 2015 по 2025 год стал самым жарким за все время наблюдений, вызвав стремительное потепление Мирового океана, что, в свою очередь, приводит к рекордным осадкам, наводнениям и ураганам.

Фото: Andrew Kasuku / AP

В опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН отмечается, что «климат Земли находится в самом разбалансированном состоянии, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Концентрация парниковых газов приводит к продолжающемуся потеплению атмосферы и океана, а также к таянию льдов… Эти стремительные изменения произошли всего за несколько десятилетий, но будут иметь пагубные последствия на протяжении сотен, а возможно, и тысяч лет». Публикация доклада приурочена к Всемирному метеорологическому дню ООН, который отмечается 23 марта начиная с 1961 года.

Эксперты ВМО подтвердили, что период с 2015 по 2025 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Повышение температуры приводит к тому, что в течение последних двух десятилетий океан ежегодно поглощает примерно в 18 раз больше энергии, чем потребляет все человечество.

Согласно отчету, годовая площадь морского льда в Арктике достигла или приблизилась к рекордно низкому уровню, площадь морского льда в Антарктике стала самой низкой за всю историю наблюдений.

Отдача энергии Мировым океаном приводит к экстремальным явлениям по всему миру, включая обильные осадки в самых разных частях мира, тропические циклоны, сильную жару, лесные пожары.

«Планета на грани своих возможностей. Все ключевые климатические показатели показывают тревожные сигналы,— заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.— Человечество только что пережило 11 самых жарких лет за всю историю наблюдений. Когда история повторяется 11 раз, это уже не совпадение. Это призыв к действию».

ООН отмечает, что природные катаклизмы не только угрожают жизни и здоровью людей, но и приносят миллиардные убытки экономике.

В связи с этим авторы доклада призвали к срочной консолидации усилий правительств для сокращения парниковых выбросов, создания общей программы действий по защите населения. Еще одним последствием изменения климата эксперты ВМО назвали распространение тропических болезней в странах с более холодным климатом.

«Наблюдается острая необходимость в интеграции метеорологических и климатических данных с системами медицинской информации. Это позволит политикам и другим лицам, принимающим решения, перейти от тактики реагирования на уже имеющиеся проблемы к превентивной профилактике — только так можно будет спасти жизни людей»,— подчеркивают эксперты ВМО.

Евгений Хвостик