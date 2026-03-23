Книги Пелевина, Лукьяненко и Кинга будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Книги писателей Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и Чака Паланика будут маркировать по закону о запрете пропаганды наркотиков. Это следует из отраслевого перечня, подготовленного Российским книжным союзом (РКС).

Список создали сами издатели для саморегулирования отрасли, чтобы снизить риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. Перечень формируется на заявительной основе и обновляется ежедневно, отметили в РКС. Сейчас список включает 1106 наименований.

Согласно перечню, маркировке подлежат 12 книг Виктора Пелевина, включая «Transhumanism Inc.», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и другие. В список также вошел роман Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов», книги Татьяны Устиновой «От первого до последнего слова» и «Вселенский заговор. Вечное свидание», роман Дины Рубиной «Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник» и книги других современных российских авторов.

В перечень также попали 25 книг Стивена Кинга, включая романы «Чужак», «Долорес Клейборн», «Возрождение» и другие, 15 книг Чака Паланика («Бойцовский клуб», «Беглецы и бродяги», «До самых кончиков» и пр.), сборник произведений Жан-Поля Сартра «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», книга «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.