За два месяца с вокзала Самары отправлено 440 тысяч человек

В январе — феврале этого года с вокзала Самары было отправлено 440 тыс. пассажиров. По этому показателю город занял первое место в рейтинге Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На втором месте расположилась Уфа (222 тыс. человек), на третьем — Пенза-1 (137,8 тыс.). Далее идут Сызрань-1 (72,3 тыс.) и Ульяновск (72 тыс.).

В рейтинг также вошли вокзалы Саранска, Рузаевки, Кинеля, Чапаевска, Кузнецка, Набережных Челнов, Аши, Аксакова, Новокуйбышевской, Димитровграда, Сызрани-Города, Бугульмы и Моршанска.

Руфия Кутляева