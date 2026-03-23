Петербургская ГК «Место» построит всесезонный курорт в Башкирии

Группа компаний «Место» получила в аренду земельный участок площадью 11,73 га в Гафурийском районе Республики Башкортостан для строительства всесезонного курорта с акватермальной инфраструктурой, сообщает «Деловой Петербург». Проект будет реализован в районе поселка Красноусольск, известного своими минеральными источниками и лечебными грязями.

Планируемый всесезонный курорт в Башкирии

К 2030 году планируется построить курортный комплекс, включающий гостиничные корпуса на 200 номеров, рестораны, общественные пространства, зоны для активного отдыха, подогреваемые бассейны и бани. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 4 млрд рублей.

Председатель совета директоров ГК «Место» Вячеслав Семененко отметил, что компания стремится создавать места для отдыха в пределах 1–1,5 часов доступности от крупных городов, ориентированные на короткие отпуска и выходные дни.

В настоящий момент первый проект компании реализуется в поселке Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга. Также в планах группы компаний — строительство комплексов во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области.

