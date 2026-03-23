Экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев получил пять лет лишения свободы

Пять лет лишения свободы в колонии общего режима дали бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Такое решение принял Нефтекамский горсуд Башкирии, передает из зала суда корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Экс-мэр признан виновным в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов, а также в незаконном изменении вида разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди».

Также суд вынес приговор двум другим фигурантам дела — бывшему прокурору Октябрьского района Ижевска Николаю Пушину и фактическому руководителю застройщика «Ухтомского один» Олегу Бушмакину, обвиняемым в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Они получили по два года лишения свободы.

Напомним, Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Господин Бекмеметьев являлся мэром с октября 2018 года.

В СИЗО Олег Бекмеметьев находился с сентябре 2023 года. Расследование уголовного дела было завершено в июне 2024 года. В ноябре того же года дело было передано в Нефтекамский горсуд Башкирии. Прокурор заявил ходатайство о переносе дела в другой регион, обосновав это тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры и могут оказать давление на суд. Первые заседания начались в декабре 2024 года. Прения по делу завершились в феврале 2026 года.