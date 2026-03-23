В Башкирии четверых полицейских арестовали по обвинению в вымогательстве

Туймазинский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение четверым полицейским, обвиняемым в четырех эпизодах вымогательства организованной группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Суд по ходатайству следователя арестовал их, сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По версии следствия, в мае 2025 года оперуполномоченный отдела МВД по Октябрьскому создал организованную группу для вымогательства денег у граждан, возможно причастных к незаконному обороту наркотиков. В деятельность он якобы вовлек двоих коллег по отделу полиции и еще одного человека, который на тот момент еще не был сотрудником правоохранительных органов.

В августе 2025 года, сообщают в пресс-службе управления СКР, обвиняемые заблокировали автомобиль с тремя людьми на заброшенной заправке. Представившись полицейскими, участники группы, говорится в пресс-релизе, используя электрошокеры и применив к потерпевшим физическую силу, потребовали около 1,3 млн руб. В противном случае пострадавшим угрожали уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков. В результате те вынуждены были отдать около 200 тыс. руб.

Таким же способом фигуранты уголовного дела напали на еще двоих человек, остановив их машину на трассе в октябре прошлого года и получив от них 100 тыс. руб.

Преступную деятельность группы совместно выявили следователи СКР и сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Во время обыска в домах и автомобилях обвиняемых изъяли ножи, наручные браслеты, биты, шумовые и травматические пистолеты с патронами, перцовые баллончики, муляж гранаты и другие предметы.

Руководство республиканского МВД инициировало служебную проверку, по итогам которой будет поставлен вопрос об увольнении сотрудников из полиции по отрицательным основаниям и привлечении непосредственного начальства к строгой дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова