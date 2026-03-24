Взгляд снизу на Дом «Притяжение»

Дом «Притяжение»1 от PAN City Group2 уже обрел свои очертания: завершаются отделочные работы – тот самый финальный штрих, который ставит точку в интерьерном решении холлов и этажей, создавая безупречный вид. Параллельно идет установка малых архитектурных форм, в том числе спортивной площадки.

Наблюдая во время экскурсий за реакцией детей наших покупателей, мы видим огонек в их глазах. И это неспроста, ведь Дом «Притяжение» создан для счастливого детства.

На что обращают внимание наши юные покупатели и что ценно для них, мы узнали у Юры: ему уже целых девять лет, он заканчивает второй класс и уже с нетерпением ждет летних каникул, которые проведет в своем новом дворе.

«Я поскорее хочу переехать в новый дом, и уже представляю, что буду там делать. Первым делом я пойду во двор на батуты и на гору (это Юра так скалодром называет). Обожаю прыгать и лазить, но дома родители мне не разрешают баловаться.

Еще мы с папой договорились вместе заниматься спортом. Теперь даже ездить никуда не надо: я видел тренажеры прямо во дворе, под крышей, поэтому даже в дождик можно будет туда ходить», – делится своими планами Юра.

«У меня есть маленькая сестра, ей всего четыре годика. Мама говорит, что ей точно понравится детская игровая комната в холле, потому что там будет горка. А еще ей понравятся качели с песочницей во дворе. Кстати, они тоже под крышей, поэтому, пока мы с папой будем заниматься, Катя с мамой будут качаться, ну или в песке копаться», – говорит мальчик.

Юра поделился с нами не только радостью, но и своими переживаниями: «О школе говорить, конечно, не очень хочется, но мама сказала, что она расположена рядом с домом, поэтому мне не надо будет рано вставать, можно подольше поспать. А еще мне родители обещали за хорошую учебу подарить велосипед. Теперь его не нужно будет заносить в квартиру. Папа сказал, что у велосипеда будет свой дом». Детский транспорт и правда можно будет оставить в колясочной на первом этаже или в специальном велобоксе.

Дом «Притяжение» задумывался как место, где можно дышать полной грудью, не теряя связи с городом. Он спроектирован так, чтобы будущие жильцы могли наслаждаться видами на лес, реку или внутренний двор-сад.

Внутри дома создана полноценная инфраструктура для досуга: лобби3 с мягкими зонами для отдыха, пространство для коворкинга4, комната матери и ребенка и игровая зона для детей, спортивная площадка для детей и взрослых, зоны отдыха в доме и во дворе. Все пространство разбито на зоны так, чтобы и дети, и взрослые нашли здесь место для прогулок и отдыха.

1 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Лобби – (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха. 4 Коворкинг – рабочее пространство в жилом помещении, имитирующем полноценный офис.

