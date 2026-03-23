Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения ГЛПС в Саратовской области

В Саратовской области прогнозируют активизацию природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). По данным Роспотребнадзора, причиной широкого распространения инфекции может стать увеличение численности мышевидных грызунов после снежной зимы, сообщило ИА «Версия-Саратов».

В ведомстве отметили, что высокий снежный покров создал оптимальные условия для выживания переносчиков вируса: грызуны стали менее доступны для хищников и сохранили кормовую базу. «В случае увеличения численности грызунов в природных очагах происходит активизация передачи возбудителя в популяции, как следствие возрастает риск увеличения числа контактов человека с носителями, инфицированными хантавирусом», — пояснили в управлении.

По данным Роспотребнадзора, на 19 марта этого года в регионе зарегистрировано семь случаев заражения ГЛПС. Природные очаги инфекции различной степени активности имеются в 22 районах области и на территории Саратова.

Одним из основных мест распространения лихорадки остается Кумысная поляна. В этом году там планируют установить кормушки с ядовитой приманкой на площади более 1,1 тыс. га.

В 2019 году вспышка ГЛПС стала причиной массовой госпитализации: в одну из больниц поступало до 50 человек в день. Тогда от заболевания скончалась 37-летняя местная жительница. В 2025 году в области было зарегистрировано 69 случаев геморрагической лихорадки.

Нина Шевченко