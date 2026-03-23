Потребители услуг ЖКХ в Туве задолжали свыше 2 млрд рублей

Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в Туве превысил 2 млрд руб. Проблема обсуждалась на заседании рабочей группы в правительстве республики, говорится в сообщении кабмина.

Согласно сообщению, в январе 2026 года сумма задолженности выросла сразу на 341 млн руб. или на 13,6%. Просроченная задолженность составила почти 1,9 млрд руб.

«Основная доля долгов — порядка 1,8 млрд руб. — приходится на население. При этом задолженность юридических лиц достигла 374 млн руб., включая обязательства бюджетных учреждений»,— отметили в правительстве.

В ноябре прошлого года глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что суммарная просроченная задолженность россиян за услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению достигла 415 млрд руб.

Валерий Лавский