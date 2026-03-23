Экс-главу администрации Кировского района оштрафовали на 50 тыс. рублей за клевету

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главу администрации Кировского района Юрия Фауста виновным по делу о клевете и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, не позднее 1 сентября 2023 года Юрий Фауст организовал публикацию в интернете заведомо ложной информации от имени депутата Вадима Номерова, который не знал о преступном умысле. В публикации содержались неподтвержденные сведения о якобы совершении преступлений сенатором РФ Дмитрием Василенко и депутатом Заксобрания Ленобласти Михаилом Коломыцевым.

Для этого Фауст вступил в сговор с ранее знакомым ему Игорем Мужчининым 1971 года рождения. Тот привлек к схеме своего сына, а затем и исполнителя, который за 3 тыс. рублей создал во «ВКонтакте» дубликат страницы Номерова и разместил сообщение в группе «Наш Шлиссельбург».

После этого в Следственный комитет было направлено как минимум одно обращение с аналогичными сведениями. Фигурант вину не признал, однако принес извинения потерпевшим.

Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35, ч. 5 ст. 128.1 УК РФ — как организацию клеветы, совершенной группой лиц и соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Изначально Фаусту назначили штраф в 300 тыс. рублей, но с учетом времени содержания под стражей и под домашним арестом сумму снизили до 50 тыс. рублей.

