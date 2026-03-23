Жительница ДНР отсудила на Урале компенсацию за отказ в статусе переселенца

В Екатеринбурге суд взыскал в пользу женщины, прибывшей из Донецка, более 350 тыс. руб. убытков, связанных с оплатой проживания в пансионате. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, поводом стал незаконный отказ в статусе вынужденного переселенца.

Суд установил, что Лариса (имя изменено) прибыла в Екатеринбург в мае 2022 года. Первоначально она проживала в пансионате «Уктусский» бесплатно. В июле 2023 года ГУ МВД России по Свердловской области отказало ей в выдаче удостоверения вынужденного переселенца, так как она пропустила срок обращения. После этого женщина была вынуждена самостоятельно оплачивать проживание.

В сентябре 2023 года суд признал отказ незаконным и обязал ведомство повторно рассмотреть заявление. Несмотря на вступившее в силу решение,в августе 2024 года истица вновь получила отказ. Только после повторного обращения в суд ее права были восстановлены.

Из-за отсутствия статуса вынужденного переселенца женщина была лишена социальных льгот, включая право на бесплатное проживание. Расходы на пансионат составили 479,6 тыс. руб. Женщина обратилась в суд с иском к МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области, потребовав возместить убытки, компенсировать моральный вред, а также взыскать расходы на лечение и госпошлину. Общая сумма иска составила 572 тыс. руб.

Суд удовлетворил требования частично, взыскав с Российской Федерации в лице МВД России за счет казны 358 тыс. руб. убытков, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 15,9 тыс. руб. госпошлины.

Ответчики обжаловали решение в апелляции, настаивая, что прямой связи между их действиями и расходами истицы нет. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу, указав, что именно отказ сотрудников МВД в признании вынужденным переселенцем лишил женщину возможности бесплатного проживания.

Полина Бабинцева