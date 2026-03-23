СвЖД проведет уроки безопасности с детьми из-за травмирований на железной дороге

На территории Свердловской железной дороги (СвЖД) с января по март 2026 года травмы получили три ребенка, двое из них скончались — при этом в тот же период прошлого года случаев травмирования не зафиксировано, сообщили в пресс-службе свердловской магистрали. Кроме того, с начала года на СвЖД выявлено 11 случаев катания подростков на подножках и автосцепках вагонов, один из них погиб.

Отмечается рост числа несчастных случаев с участием несовершеннолетних в зоне движения поездов. СвЖД планирует провести профилактическую работу с детьми для предотвращения риска таких ситуаций. В марте уроки безопасности на железной дороге будут проведены в рамках всероссийской межведомственной профилактической акции «Безопасный транспорт».

Перед весенними школьными каникулами железнодорожники усилили профилактическую адресную работу на вокзалах и остановках, совместно с транспортной полицией проводят рейды. Сотрудники объясняют детям принципы работы железнодорожного транспорта и чем опасны «руфинг» и «зацепинг». Им показывают безопасные места пересечения путей, дети также получают памятки и тематические сувениры.

Так, в Перми школьники приняли участие в рейде на перегоне Пермь-II — Бахаревка и проанализировали действия пешеходов, пересекающих пути не по правилам. В Сургуте (ХМАО-Югра) дети на экскурсии в дистанцию сигнализации, централизации и блокировки узнали, как работает стрелочный перевод. На вокзале Екатеринбурга 24 марта в зале для пассажиров с детьми железнодорожники проведут квест для учащихся, в котором будут объясняться правила безопасности на железной дороге. Профилактическую работу железнодорожников поддержал Екатеринбургский театр кукол. В марте перед несколькими спектаклями в фойе театра актеры разыграют интермедию, куда включены правила безопасности. На СвЖД также просят родителей следить за досугом и маршрутами своих детей.

Ирина Пичурина