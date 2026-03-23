Спрос на капремонт фасадов частных домов в Прикамье вырос на 17%

В Пермском крае с 1 февраля по 10 марта 2026 года вырос интерес к капитальным строительным и фасадным работам на загородных участках. Как сообщают аналитики «Авито Услуг», спрос на восстановление и замену облицовки частных домов увеличился в 6,6 раза, а на капремонт фасада — на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным аналитиков, спрос на ряд отделочных работ в регионе также вырос. Количество запросов на реставрацию плитки увеличилось в 4,4 раза, на облицовку ступеней плиткой — в 3,4 раза, на цементную затирку швов — в 2,5 раза. Более чем вдвое чаще пользователи стали искать штукатурку оконных и дверных откосов. Параллельно растет спрос и на подготовку самих участков — услуги по укреплению склонов стали востребованнее на 14%.

Руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова добавила, что спрос на строительство гаражей в Пермском крае вырос на 68%, а на возведение террас — на 62%.