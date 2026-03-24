Зрелищное искусство

Капсульная коллекция входит во флагманскую линейку Russe, в основе которой — фольклорные сюжеты. «Цирк» вдохновлен эстетикой советского циркового искусства и значимыми датами 2026 года: 90-летием фильма «Цирк» и 125-летием легендарного клоуна Карандаша. Дизайнеры объединили славянские мотивы с актуальным трендом на легкую ироничность в ювелирных украшениях.

Как рассказали в SOKOLOV, в капсулу вошли 11 моделей из серебра, вдохновленные динамикой, искрометным юмором и обаянием арены. В числе украшений объемные серьги с силуэтами гарцующих цирковых лошадей, асимметричные серьги-звезды — изящный реверанс в сторону мерцающих огней софитов — и серьги «Девушка на шаре» с изящным контуром гимнастки. В числе самых броских украшений — кольцо в форме купола с фианитами и крупным корундом в центре и колье с ритмичным чередованием камней.

Дизайн строится на ярком контрасте: глубокий «бархатный» цвет красных корундов подчеркивает чистое сияние фианитов разных огранок. Для защиты и особого блеска на изделия нанесена нанокерамика KLIAR. Этот материал позволяет создавать уникальные цветовые решения, усиливать насыщенность, сохраняя естественную текстуру металла.

«Сегодня украшения перестают быть просто дополнением к образу, они становятся самостоятельным высказыванием. Капсула "Цирк" идеально попадает в тренд на акцентные аксессуары, которые легко вписываются в современный гардероб. Эту коллекцию мы создавали для тех, кто любит быть в центре внимания и ценит в ювелирном искусстве игру смыслов и смелость форм»,— делится Елена Ракутина, директор по продукту ювелирного бренда SOKOLOV.

Ксения Ахметжанова