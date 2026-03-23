Татьяну Буланову госпитализировали после концерта в Ульяновской области

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой потребовалась помощь медиков после концерта в Димитровграде. Об этом певица сообщила в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Гастроли, они такие»,— прокомментировала исполнительница свое фото под капельницей.

Певицу госпитализировали из-за переутомления после концерта 21 марта. На следующий день после этого 57-летняя артистка выступила в Ульяновске.

Георгий Портнов