Татьяну Буланову госпитализировали после концерта в Ульяновской области
Заслуженной артистке России Татьяне Булановой потребовалась помощь медиков после концерта в Димитровграде. Об этом певица сообщила в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Гастроли, они такие»,— прокомментировала исполнительница свое фото под капельницей.
Певицу госпитализировали из-за переутомления после концерта 21 марта. На следующий день после этого 57-летняя артистка выступила в Ульяновске.