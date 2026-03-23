Хинштейн: компенсации за утраченные автомобили «в финальной точке» согласования

В Курской области подготовка нормативной базы для компенсаций за утраченные в результате атак ВСУ транспортные средства находится на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на еженедельном заседании правительства области.

Разбитый автомобиль на дороге в Суджанском районе Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Разбитый автомобиль на дороге в Суджанском районе Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, вопрос возмещений долгое время оставался одним из наиболее чувствительных для жителей, прежде всего приграничных территорий. Глава региона ранее обращался к президенту РФ с просьбой о его урегулировании. Как отметил господин Хинштейн, инициатива получила поддержку, было принято «беспрецедентное решение».

«Данная тема звучала многократно. Мы с Правительством России находимся на финальной точке подготовки необходимой нормативной документации»,— доложил губернатор.

Ожидается, что их утверждение пройдет «максимально быстро» и люди смогут начать получать компенсации. Детали механизма пока не раскрываются.

В августе 2024 года в регион вторглись ВСУ. Экс-губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под их контролем были 28 населенных пунктов, а приграничные районы покинули более 150 тыс. человек. Власти развернули несколько пунктов временного размещения и пообещали оказать помощь всем, кто потерял имущество в результате вторжения. В апреле 2025-го стало известно о полном освобождении региона.

Практика субсидирования потерь транспорта применяется в соседней Белгородской области с 2022 года. В 2024-ом губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сложностях с выплатами за ремонт поврежденных автомобилей. Только за два года, по его данным, на эти цели жителям региона было направлено около 3 млрд руб.

В Белгородской области компенсации назначаются на основании экспертизы, проводимой лицензированной организацией. Для их получения собственникам необходимо обратиться в службу «112» или в местные администрации, после чего информация передается оценщикам. Выплаты производятся по установленной методике после определения размера ущерба. Максимальный размер компенсации составляет около 2 млн руб.

Анна Швечикова