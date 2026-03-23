В Самаре ночью иномарка провалилась в котлован с трубами

Автомобиль Suzuki SX4 провалился в котлован с трубами ночью в Самаре. Происшествие случилось в Кировском районе города на прилегающей территории напротив д. 430 на проспекте Карла Маркса в 1:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция установила, что водитель автомобиля, женщина 1972 года рождения, не рассчитала скорость, не справилась с управлением и съехала на машине в котлован для прокладки коммуникаций.

В момент аварии место ремонта не было огорожено. Автомобилист получила травмы и была госпитализирована.

