Продажи шаурмы в России упали на 12% в начале года

Продажи шаурмы в России за январь—февраль сократились на 12% в натуральном выражении год к году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».

Денежный оборот от торговли продуктом снизился всего на 1%. В «Эвотор» пояснили, что показатель обусловлен ростом средневзвешенной цены на 13% — до 289 руб. за штуку.

В столице за первые два месяца года продажи шаурмы снизились на 13%, а средневзвешенная цена за штуку составила 293 руб. (+12%). В Санкт-Петербурге продажи «шавермы» сократились на 8%, средневзвешенная цена достигла 333 руб. (+14%).

Спрос на этот вид стритфуда в январе—феврале на 45% увеличился в Якутии (343 руб., +4%), в Башкортостане — на 12% (261 руб., +13%), а также в Крыму — на 11% (287 руб., +15%). За 2025 год продажи шаурмы в России в натуральном выражении выросли на 3% год к году, а оборот увеличился на 15% за счет роста средневзвешенной цены на 13%, до 268 руб.