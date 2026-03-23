Металлургический завод в Лысьве впервые за последние годы закончил год с убытком

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» опубликовало финансовые итоги за 2025 год. Убыток общества за 2025 год составил 183,1 млн руб., тогда как годом ранее предприятие показало чистую прибыль в размере 2 млрд руб. Выручка предприятия сократилась с 28,5 млрд руб. в 2024 году до 19,6 млрд руб. в 2025 году.

«ММК — Лысьвенский металлургический завод», основанный в 1785 году княгиней Варварой Шаховской, одно из старейших предприятий Урала. Изначально завод выпускал чугун и изделия из него, позже производственная номенклатура расширилась за счет кованой, прокатной и другой металлопродукции. «ММК-ЛМЗ» занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. С 2017 года предприятие входит в состав Магнитогорского металлургического комбината.

Стоит отметить, что снижение показателей произошло но фоне общероссийского спада в металлургической отрасли. Спрос на металлопрокат в России, по оценкам участников рынка, снизился на 14%.