Шпионы залезли в телефоны Apple

Киберпреступники стали взламывать iPhone простых пользователей с помощью шпионских программ. За последний месяц произошло минимум две хакерские атаки, пишет Axios. Злоумышленники используют программу Coruna, которую изначально создавали для неизвестного госзаказчика. Однако затем она попала в руки китайских хакеров.



Другой инструмент взлома — DarkSword. В исследовании говорится, что его применяли российские хакеры для атак на посетителей украинских новостных и государственных сайтов. После заражения iPhone киберпреступники получают доступ даже к защищенным данным, говорит эксперт в области информационной безопасности Игорь Бедеров:

«Устройство жертвы, в нашем случае iPhone, вынуждают переходить на определенные веб-ресурсы, где их программное обеспечение сканируют. Затем мошенники подбирают конкретную уязвимость и пытаются заразить гаджет. Попав в систему, злоумышленники получают удаленный доступ к телефону. Данный комплекс распространяется практически повсеместно и не стоит сотен тысяч долларов. С одной стороны, это определяет, может быть, не самый продвинутый его функционал, с другой — позволяет большому числу людей заняться киберпреступностью. Мы идем по пути постепенной демократизации виртуальных преступлений».

В Apple заявили, что выявленные уязвимости устранены в новых версиях iOS, а вредоносные домены блокируются в браузере Safari. Впрочем, по данным Axios, примерно 14% владельцев iPhone используют операционные системы, которые могут быть в зоне риска. Откуда берутся такие программы, рассказал “Ъ FM” профессиональный хакер Александр Варской:

«Есть огромное число причин, почему вредоносные системы распространяются, и никто не понимает герменевтику подобных процессов. Apple довольно давно лидер на рынке самого себя. iOS — это очень распространенная система, и вся их линейка продуктов должна была быть уже когда-то продырявлена. Спецслужбы как главные в иерархии тайных знаний должны это иметь в голове, но зачастую агенты слишком ленивы и любят делать все чужими руками».

В 2024 году Apple предупреждала пользователей в Индии и почти в сотне других стран, что они могли стать жертвами атаки «наемных шпионских программ». При этом в заявлении должна была быть фраза, что атаки «спонсировались государством», но ее убрали под давлением индийских властей, писал Reuters. За три года до этого американские СМИ сообщали, что власти нескольких стран, в том числе Индии, следили за журналистами, политиками и активистами через их iPhone с помощью шпионской программы Pegasus. Ее разработала израильская компания NSO Group.

Николай Малышев, Леонид Пастернак