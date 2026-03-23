В аэропорту Ульяновск сняты временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов

В понедельник в 13:10 в аэропорту Ульяновск сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, объявила Росавиация.

Ограничения были введены в полдень в связи с опасностью пролета вражеских БПЛА над Ульяновской областью. По словам гендиректора АО «Аэропорт Ульяновск» Сергея Наконечного, введенные ограничения не привели к задержкам авиарейсов, поскольку все утренние рейсы успели вылететь до введения ограничений.

Андрей Васильев, Ульяновск