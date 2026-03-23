В Перми функционируют почти 500 убежищ

На территории Перми в настоящее время функционируют 493 защитных сооружения гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций. Как сообщили «Новому компаньону» в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», такого количества укрытия достаточно, чтобы принять всех жителей краевого центра.

Радиус сбора укрываемых до защитных сооружений, а при их отсутствии — до «заглубленного помещения, приспособленного для укрытия населения», составляет не более 1 км.

Информацию о месте расположения убежищ можно получить в управляющей компании (ТСЖ) по месту жительства, в территориальных органах администрации Перми, а также в отделах гражданской защиты МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».