«Продимекс» принял конкурсантов

Интерактивный образовательный центр «Продимекс» принимал в своих стенах конкурсантов секции «Инновационные технологии в агрономии» в рамках заключительного этапа научно-технического конкурса учащихся «Открытый мир. Старт в науку», который состоялся на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

то престижное научное состязание включено в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации. Второй этап прошел в формате научно-технической конференции, объединившей юные научные таланты со всей страны.

Учащиеся представили проекты по широкому спектру актуальных направлений: информатика, инженерия, человек и общество, экономика, агрохимия, селекция, ландшафтная архитектура, овощеводство, биология, животноводство, экология, пищевая промышленность. Экспертную оценку работам конкурсантов давали ведущие учёные Тимирязевской академии.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.