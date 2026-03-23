На агропредприятиях «Продимекс» в Воронежской области стартовал сезон 2026

Холодные дни начала марта сменились теплой солнечной погодой, и в Воронежской области приближается начало активных полевых работ.



В южных хозяйствах ГК «Продимекс» в регионе постепенно начинают подкармливать озимые. Если учитывать прогнозные данные, то подкормка в этой зоне может перейти в активную фазу в течение недели. В филиалах, которые расположены на севере и востоке Воронежской области, подкормка начнется в более поздние сроки. В целом, в этом году по погодным условиям она началась на неделю позже по сравнению с прошлым годом.

Идет подготовка к весенним полевым работам: филиалы Группы компаний в полной мере подготовлены к внесению удобрений, начиная от их закупки до подготовки техники для внесения в почву. Помимо этого, завершается подготовка к выходу в поле других орудий и агрегатов – сеялок, почвообрабатывающих орудий, опрыскивателей. Все орудия полностью укомплектованы запасными частями, чтобы минимизировать простои в поле.

Но не только технике уделяется пристальное внимание. Продолжается обучающий курс для специалистов и механизаторов: он включает как обучение от компаний-партнеров, так и внутренние образовательные мероприятия. Семинары посвящены самым актуальным темам в сфере сельского хозяйства и содержат материалы для практического использования в работе.

По мнению специалистов, подготовка к полевым работам проведена на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии с планами.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек