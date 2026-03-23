При поддержке банка «Центр-инвест» опубликован анализ устойчивого развития России

Банк «Центр-инвест» поддержал выпуск ежегодного доклада экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН «Устойчивое развитие, циркулярность и зеленые финансы России 2025/26».

Доклад ИНФРАГРИН базируется на данных реестров собственного мониторинга и представляет собой всесторонний анализ рынка зеленых финансовых инструментов, климатических проектов и ESG-рейтингов. Издание также включает импакт-рэнкинг организаций инфраструктуры доверия и авторские статьи ведущих экспертов отрасли. Центральными темами выпуска 2025/26 стали формирование суверенной институциональной архитектуры повестки устойчивого развития, новые меры регуляторной поддержки зеленого финансирования, корпоративные стратегии и нефинансовая отчетность, природный капитал и новые модели измерения экологических процессов.

Статья Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест», д. э. н., профессора Василия Высокова вошла в число экспертиз доклада. Василий Высоков предлагает прикладной взгляд на этичность в банковском деле, переводя моральные категории в операционную плоскость управления рисками. Ключевой тезис профессора Высокова: «Честность — главный актив и рабочий инструмент управления рисками».

«Банк „Центр-инвест“ строит суверенную модель ESG-банкинга, отвечая за реальную устойчивость бизнеса и региона, а не просто копируя западные стандарты.

И результаты говорят сами за себя — стабильный рост, сохранение конкурентных позиций, низкий уровень просроченной задолженности и внедрение передовых технологий дают возможность за счет прибыли банка сохранить бизнес клиентов, создавать рабочие места и вносить вклад в экономику будущего», — отмечает Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет реализует стратегию устойчивого развития. Банк первым в России выпустил «зеленые» облигации, а его практика в области ESG неоднократно признавалась лучшей на международном и федеральном уровнях.

