Управление Роспотребнадзора Оренбуржья взыскало почти 8,5 млн рублей в пользу потребителей

В прошлом году управление Роспотребнадзора по Оренбургской области взыскало через суд почти 8,415 млн руб., включая 505 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, по искам в защиту потребителей. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Всего в прошлом году управление подало в суды 296 исков в защиту потребителей: 204 в защиту неопределенного круга лиц, 91 в защиту конкретных граждан и 1 иск в защиту группы потребителей. Все рассмотренные судами иски удовлетворены. Иски касались защиты потребителей в сферах торговли (включая дистанционную через интернет), бытовых, культурно-развлекательных, коммунальных и физкультурно-оздоровительных услуг.

Также в прошлом году управление Роспотребнадзора дало 223 заключения по искам граждан. Общая сумма денег, присужденная в пользу потребителей при участии ведомства, составила более 120 млн руб., из которых 3,296 млн руб. — в счет компенсации морального вреда. Это на 77,619 млн руб. больше, чем в 2024 году.

Руфия Кутляева