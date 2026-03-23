«Важна эмоциональная оценка архитектуры»

В Нижнем Новгороде определили победителей 16-го архитектурного рейтинга, который проводится в городе раз в два года на протяжении 28 лет. Конкурс позиционируется как неформальный рейтинг новостроек, спроектированных нижегородскими архитектурными бюро. В этом году в шорт-лист вошли 16 объектов, а победителями стали пять архитектурных бюро и пять их объектов в разных уголках Нижегородской области и даже Москве. Подробнее о конкурсе и его итогах рассказала организатор, архитектурный критик Марина Игнатушко.

Марина Игнатушко

Фото: личный архив Марины Игнатушко

— Через два года конкурсу будет 30 лет. Удивительно, я придумывала его как акцию газеты «Биржа плюс Свой дом» для нового 1998 года. Первый рейтинг прошел успешно: по его итогам мы съели торт в виде победившего банка «Гарантия», который определенно похож на торт, это произвело сильное впечатление и было решено продолжать этот конкурс. Так торты в виде объектов-победителей съедают до сих пор. Торт — это прежде всего символ, он позволяет обыграть понятие «вкус», перевести значение явления с одного языка на другой, более доступный для понимания, подпитать воображение. Однажды неместные СМИ написали: «В Нижнем Новгороде каждые два года съедают дом». Это передает нижегородский дух — относиться с иронией к собственной победе, превращать соревнование в игру.

Сейчас искусственный интеллект может сгенерировать любое первенство со строгими критериями и правилами, но только если задействованы эмоции, конкурс может стать традицией. В рейтинге участвуют объекты, построенные за последние два года. Опыт показывает: именно за это время успевают подрасти новостройки.

На этот раз в длинном списке было 33 объекта! Их оценивали нижегородцы. По сумме баллов получился шорт-лист — его я отправляла членам жюри из разных городов России и мира: это архитектурные критики, преподаватели, председатели союзов архитекторов, главные архитекторы городов. По результатам двух туров голосования победителей оказалось пять — жюри сразу отмечали именно этих номинантов, и по сумме баллов они значительно обошли остальных. Это церковное кафе в трансформаторной будке ТП-РП 2820 на Стрелке, спроектированное Институтом развития городской среды Нижегородской области; жилой дом «Гермес» на Октябрьской улице по проекту мастерской «АРТ проект» во главе с Ольгой Добротиной; центр экологического туризма в Ворсме архитекторов Зои Рюриковой и Ольги Грачевой из проектного бюро «ДА»; конноспортивный манеж на ВДНХ нижегородского бюро «Проспект» Бориса и Ильи Тарасовых. Еще один победитель — Станислав Горшунов из бюро «ГОРА». Впервые в рейтинге появилась номинация, и это «Царь горы»: нижегородцы каждый рейтинг наблюдают как объекты Горшунова вытесняют из шорт-листа других кандидатов, словно все очарованы только его проектами. И свой диплом Горшунов получил за совокупность объектов: центр художественных промыслов на набережной в Балахне, павильон в парке Первомайска и объекты на лугу в Княгинине.

Наш конкурс проходит не формально, как проводятся многие известные конкурсы. Для нас важна эмоциональная оценка архитектуры — первоначальная реакция, которая складывается, на самом деле, из очень многих составляющих. Тут имеет значение и образ, и атмосфера, и настроение. Потому, например, однажды конноспортивный комплекс «Пассаж» в Нижнем Новгороде не набрал симпатий, а в этом году архитекторы Юрий Болгов и Григорий Качемцев выставили его опять — уже достроенный, и он оказался в шорт-листе — в числе лучших объектов города.

Оценивать архитектуру можно по-разному несмотря на то, что это очень трудоемкое интеллектуально затратное искусство. Как музыка. Представьте, вы услышали, как на улице кто-то запел. Можно подойти к исполнителю с партитурой классической оперы и проверить, как он попадает в ноты, хорош ли тембр, много ли обертонов. А можно просто порадоваться и, например, бросить монетку. Или испечь торт.

Записала Анастасия Титова