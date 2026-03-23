В Барнауле подтапливало дороги и приусадебные участки

В Барнауле на прошлой неделе было зарегистрировано 22 подтопления. Данные привел заместитель начальника городского управления ГОЧС Евгений Терещенко.

Господин Терещенко отчитался об оперативной обстановке на аппаратном совещании в мэрии Барнаула 23 марта. «На прошлой неделе зарегистрировано 22 случая подтопления, среди них восемь участков дорог, а также приусадебные участки»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте столицы Алтайского края по итогам совещания.

Согласно прогнозу синоптиков, теплая погода ожидается в Барнауле и на этой неделе.

Валерий Лавский