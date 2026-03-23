Полиция пресекла работу мошеннического колл-центра в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в обеспечении работы мошеннического колл-центра. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, злоумышленник за деньги обеспечивал работу SIM-боксов (терминалов пропуска трафика), размещенных в арендованном жилье. Также задержанный предоставлял абонентские номера граждан сообщникам для использования их в противоправных действиях.

Как сообщили в ведомстве, в ходе обыска незаконно организованного колл-центра были изъяты три SIM-бокса, сим-карты различных операторов, а также сопутствующее оборудование. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.