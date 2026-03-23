В аэропорту Ульяновск введены временные ограничения из-за опасности БПЛА
В полдень понедельника (23 марта) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновск, сообщила Росавиация.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Отмечается, что ограничения введены в связи с опасностью вражеских БПЛА и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту «Ъ-Волга» пояснили, что пока ограничения не привели к задержкам авиарейсов, поскольку все утренние рейсы уже вылетели, и, если до вечера временные ограничения будут сняты, задержек авиарейсов не будет.